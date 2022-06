Golf Heftiger Wind bringt US-Open-Leader ins Schwitzen

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Zalatoris kam mit den Verhältnissen gut zurecht Foto: APA/Reuters

H eftiger Wind hat die Top-Golfer am Samstag auf der dritten Runde der 122. US Open in Brookline begrüßt. Bei den bis jetzt schwierigsten Bedingungen bei der diesjährigen Ausgabe des Majors schafften es nur wenige der 64 Profis, unter Par zu kommen. Auch die Spitze des Klassements kam gehörig ins Straucheln. Der US-Amerikaner Will Zalatoris, zuletzt Zweiter bei der PGA Championship, zeigte dennoch mit einer 67er-Runde auf dem Par-70-Kurs auf und übernahm die Führung.