Der 29-jährige Koepka, in den vergangenen beiden Jahren auch Sieger der US Open, trat diesmal auf dem extrem fordernden "Bethpage Black"-Kurs auf Long Island nicht mehr so dominant auf wie an den ersten beiden Tagen. Trotzdem geht er mit dem größten Vorsprung der PGA-Championship-Historie in die Schlussrunde.

"Ich werde definitiv nicht nachlassen, das verspreche ich euch", betonte Koepka. Er wolle versuchen, mit einem guten Start auf den ersten sechs Löchern am Sonntag eine Vorentscheidung zu erzwingen. "Ich glaube, es braucht etwas Besonderes, um Brooks noch abzufangen", meinte indes Johnson, der sich mit seinen US-Landsleuten Luke List und Harold Varner III sowie dem Thailänder Jazz Janewattananond vorerst Platz zwei teilte. "Aber auf diesem Kurs ist das definitiv möglich, weil er so schwierig ist."