Golf Rory McIlroy gewinnt DP World-Tour-Gesamtwertung

Rang vier und zwei Millionen Dollar für McIlroy Foto: APA/dpa

D er Nordire Rory McIlroy hat beim millionenschweren Saisonfinale der DP World Tour der Golfer in Dubai mit dem Gewinn der Gesamtwertung sein herausragendes Jahr gekrönt. Nach dem Ranglistensieg auf der PGA-Tour in den USA entschied der 33-jährige Weltranglisten-Erste am Sonntag auch das "Race to Dubai"-Ranking für sich. McIlroy genügte bei der DP World Tour Championship ein vierter Platz, um sich zum vierten Mal die Saison-Trophäe zu sichern.