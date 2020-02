Am Sonntag rutschte der Steirer mit einer 73er-Runde (3 über Par) und insgesamt 280 Schlägen vom 21. Zwischenrang noch zurück, der Sieg ging an den Nordiren Graeme McDowell (268). Der Burgenländer Bernd Wiesberger hatte den Cut verpasst. Beide starten in der kommenden Woche beim WGC-Event in Mexiko-Stadt.