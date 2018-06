Der 23-Jährige lieferte am "Moving Day" mit einer 73 sein bisher höchstes Tages-Score ab, spielt Sonntag in Atzenbrugg aber trotzdem um einen Spitzenplatz. Auf den mit 13 unter Par fünf Schläge vor Justin Walters (RSA) klar führenden Finnen Miko Korhonen hat Schwab allerdings schon 7 Schläge Rückstand.

Alle anderen Spieler vor ihm sind für Schwab aber absolut in Reichweite. Der an den ersten zwei Tagen fast fehlerfreie Steirer musste am Samstag ein Bogey und sogar ein Doppel-Bogey hinnehmen und schaffte gleichzeitig nur zwei Schlaggewinne. Er ist Sonntag (ab 11.00 Uhr) dennoch die größte heimische Hoffnung.

Sepp Straka verbesserte sich mit einer 70er-Runde auf Platz 38, Lukas Nemecz ist 43. Routinier Markus Brier schaffte als 48. auch den zweiten Cut, während Clemens Prader als erster Spieler einen Strafschlag für eine Zeitüberschreitung bekam und endgültig ausschied.