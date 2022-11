Golf Schwab greift in Mexiko nach Spitzenplatz auf PGA-Tour

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Starke Leistung des Steirers Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

G olf-Profi Matthias Schwab greift beim mit 8,2 Mio. Dollar dotierten PGA-Tour-Turnier in Riviera Maya nahe Cancun (Mexiko) nach einem Spitzenresultat. Der Steirer blieb auch am Samstag Bogey-frei und erzielte dafür fünf Schlaggewinne. Am Ende stand eine 66er-Runde für den 27-Jährigen zu Buche. Mit insgesamt 13 unter Par geht Schwab am Sonntag auf dem geteilten siebenten Platz liegend in die Schlussrunde.