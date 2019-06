Sepp Straka schaffte erstmals US-Open-Qualifikation .

Sepp Straka hat sich erstmals für ein Major-Golfturnier qualifiziert. Der Austro-Amerikaner gewann am Dienstag im kanadischen Milton eines der Ausscheidungsturniere für die US Open gleichauf mit Tom Hoge (USA). Der 26-Jährige spielte auf den zwei Runden am Rattlesnake Point GC fünf unter Par, damit sicherte er sich einen der vier dort vergebenen Plätze für das nächstwöchige Major in Pebble Beach.