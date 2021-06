Spanier Rahm gewann US Open .

Der Spanier Jon Rahm hat am Sonntagabend (Ortszeit) die 121. US Open der Golfer in San Diego gewonnen. Rahm brauchte in der vierten Runde 67 Schläge und war so in der Endabrechnung (278 Schläge) um einen besser als der Südafrikaner Louis Oosthuizen. Während Rahm damit seinen ersten Major-Titel gewinnen konnte, ist Oosthuizen weiterhin mit einem speziellen "Major-Fluch" belegt: Schon zum sechsten Mal landete er bei einem Grand-Slam-Turnier auf dem undankbaren zweiten Platz.