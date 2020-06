Straka auf Schlussrunde in Hilton Head verbessert .

Der Austro-Amerikaner Sepp Straka hat sich dem mit 7,1 Mio. Dollar dotierten PGA-Golfturnier in Hilton Head/South Carolina mit seiner dritten 67er-Runde am Sonntag noch einmal verbessert. Der 27-Jährige war als 47. in die Schlussrunde gegangen und vorerst auf Rang 33 zu finden, allerdings musste dann wetterbedingt unterbrochen werden. Einige Topspieler hatten da erst wenige Löcher gespielt gehabt.