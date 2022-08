Golf Straka bleibt in Memphis vorn dabei - Schwab verpasst Cut

G olfprofi Sepp Straka bleibt beim mit 15 Mio. Dollar dotierten PGA-Turnier St. Jude Championship in Memphis im Spitzenfeld. Der gebürtige Wiener benötigte nach der 64 zum Auftakt für die zweite Runde am Freitag 66 Schläge und hält zur Halbzeit bei zehn unter Par (130). Damit dürfte er als Top-Fünf-Spieler ins Wochenende gehen, es standen aber noch zahlreiche Spieler am Platz. Den Cut verpasste hingegen Matthias Schwab, der 73 Strokes benötigte und insgesamt bei 141 hält.