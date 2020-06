Straka nach guter dritter Runde in Hilton Head 47. .

Sepp Straka hat einen guten dritten Tag bei dem mit 7,1 Mio. Dollar dotierten PGA-Golfturnier in Hilton Head/South Carolina gespielt. Der Austro-Amerikaner schaffte am Samstag eine Runde vier unter Par und ging mit gesamt 205 Schlägen (acht unter Par) in den Schlusstag. Straka verbesserte sich mit der 67er-Runde um 15 Plätze auf Rang 47.