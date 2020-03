Straka rutscht in Florida auf Platz 23 zurück .

Golfprofi Sepp Straka ist beim Honda Classic in Palm Beach Gardens auf der vorletzten Runde vom fünften auf den geteilten 23. Platz zurückgerutscht. Der Austro-Amerikaner kam am Samstag in Florida nicht über eine 74er-Runde von vier über Par hinaus. Mit insgesamt eins über fehlen Straka im hochkarätigen Feld des Sieben-Millionen-Dollar-Turniers aber nur zwei Schläge auf die Top Ten.