Golf Straka und Mickelson verpassen Cut bei U.S. Open

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Straka verpasst in Brookline den Sprung ins Wochenende deutlich Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

G olf-Profi Sepp Straka hat bei den US Open den Cut verpasst. Der seit Langem in den USA lebende Österreicher befand sich am Freitag (Ortszeit) nach einer 72er-Runde auf dem Par-70-Kurs vor den Toren von Boston mit gesamt 9 über Par nahe dem Ende des Klassements. Noch weiter hinter der Cut-Linie blieb der sechsfache Major-Sieger Phil Mickelson. Der 52-jährige US-Amerikaner ließ seiner 78er-Runde zum Auftakt eine 73 folgen und verabschiedete sich mit 11 über Par aus Brookline.