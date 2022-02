Woods arbeitet nach Unfall weiter hart an Tour-Comeback

Nach dem schweren Autounfall vor fast genau einem Jahr arbeitet US-Superstar Tiger Woods weiter hart an seinem Comeback. "Ihr werdet mich auf der PGA-Tour sehen, ich weiß nur nicht wann. Und glaubt mir, ich würde euch gerne sagen, dass ich nächste Woche spielen werde", erklärte der 46-Jährige am Sonntag am Rande seines Golf-Turniers in Pacific Palisades in Kalifornien. "Ich kann Bälle schlagen. Das Schwierigste ist eigentlich das Gehen, und das wird einige Zeit dauern."

Lesezeit: 1 Min AB APA / BVZ.at