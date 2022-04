Golf Golfer Straka nur zwei Schläge hinter Spitze Fünfter

Sepp Straka vor Schlusstag nur zwei Schläge hinter dem Führenden Foto: APA/AFP/Getty

G olfer Sepp Straka hat sich beim PGA-Turnier in Hilton Head am dritten Tag vom achten auf den geteilten fünften Platz verbessert. Der gebürtige Wiener spielte am Samstag trotz eines frühen Double-Bogeys noch eine 67er-Runde von vier unter Par. Mit insgesamt neun unter liegt er vor dem Schlusstag nur zwei Schläge hinter dem führenden US-Amerikaner Harold Varner III. Matthias Schwab fiel hingegen durch eine Par-Runde auf den 63. Rang zurück.