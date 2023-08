Golf Golfprofi Straka in Illinois weiter im Hintertreffen

Kein Erfolgserlebnis für Straka in Illinois Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

G olfprofi Sepp Straka ist bei der BMW Championship in Illinois auf der dritten Runde im hinteren Teil des elitären 50-Mann-Feldes hängengeblieben. Der gebürtige Wiener spielte auf dem Kurs in Olympia Fields mit 71 Schlägen eins über Par, womit er keine großen Sprünge machen dürfte. Der Zweite der British Open muss sich am Sonntag steigern, um es noch unter die besten 30 des FedEx-Rankings für das Finalturnier in Atlanta zu schaffen.

Die besten Spieler um Spitzenreiter Max Homa starteten am Samstagabend (MESZ) erst in ihre vorletzte Runde.