Täglich wird von Gosau aus gestartet, wer im Lauf der Woche die größte Strecke zurückgelegt hat, trägt den Sieg davon. Am Mittwoch landete der Beste in der Nähe von Graz. Am Abend werden Equipment und Passagiere wieder zurück ins Salzkammergut gebracht, um am nächsten Tag neu zu starten - derzeit bei bestem Ballonwetter.