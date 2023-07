Österreichs Nummer eins musste sich am Dienstag der Russin Diana Schnaider 4:6,2:6 beugen. Für die als Nummer fünf gesetzte Vorarlbergerin war es ein Rückschlag, nachdem sie am Montag mit ihrem Auftakterfolg in Hamburg den erste Sieg auf der WTA-Tour seit den French Open Ende Mai gefeiert hatte. Für die 27-Jährige war es die zweite Niederlage gegen Schnaider.