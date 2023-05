Tennis Grabher beim WTA-1000-Turnier von Rom in der dritten Runde

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Julia Grabher in Rom in der Runde der letzten 32/Archivbild Foto: APA/AFP

Werbung

D ie Vorarlbergerin Julia Grabher steht beim WTA-1000-Tennisturnier von Rom in der dritten Runde. Ein am Freitag eingefahrener 7:6(4),5:7,6:3-Sieg gegen die Schweizerin Jil Teichmann bedeutet einen der größten Erfolge von Österreichs aktueller Nummer eins auf der Tour. In der ersten Runde hatte sich Grabher gegen die Italienerin Nuria Brancaccio mit 6:4,3:6,6:2 durchgesetzt. Um den Einzug ins Achtelfinale geht es gegen Lisa Pigato (ITA) oder Darja Kasatkina (RUS-8).