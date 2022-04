Tennis Grabher mit größtem Profi-Erfolg: Viertelfinale in Istanbul

Lesezeit: 2 Min

Grabher (Archiv) feiert in Istanbul ihren bisher größten Erfolg Foto: APA

Q ualifikantin Julia Grabher hat beim Tennis-Sandplatzturnier (WTA 250) in Istanbul den bisher größten Erfolg ihrer Profikarriere gefeiert. Einen Tag nach ihrem erstem Hauptrundensieg auf der WTA-Tour überhaupt behielt die 25-jährige Vorarlbergerin gegen die an fünfter Stelle gesetzte Schweizerin Jil Teichmann mit 6:4,6:4 die Oberhand und ist nun am Freitag gegen Sorana Cirstea (ROM/2) neuerlich klare Außenseiterin. Cirstea benötigte gegen Arantxa Rus (NED) drei Sätze.