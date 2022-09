Tennis Grabher nähert sich den Top 100 - In Bari im Finale

Marschiert Richtung Top 100: Julia Grabher Foto: APA/BARBARA GINDL

J ulia Grabher kratzt im Alter von 26 Jahren am großen Ziel Top 100. Die Dornbirnerin hat am Montag auf jeden Fall schon ihr bisher bestes Ranking sicher. Grabher steht beim mit 115.000 Dollar dotierten WTA125-Turnier in Bari im Finale. Nach einem Viertelfinalsieg über die topgesetzte Panna Udvardy bezwang sie am Samstag auch deren ungarische Landsfrau Reka-Luca Jani mit 6:4,6:1. Im Endspiel am Sonntag (18.00 Uhr) trifft Grabher auf die Italienerin Nuria Brancaccio (WTA-310.).