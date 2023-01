Skispringen Granerud fing im Zakopane-Finale Kubacki ab, Kraft Dritter

APA / BVZ.at

Stefan Kraft setzte die Tagesbestweite und wurde Dritter (Archiv) Foto: APA (dpa)

V ierschanzentournee-Sieger Halvor Egner Granerud hat nahtlos an seine jüngsten Leistungen angeschlossen und am Sonntag das vom Wind geprägte Springen in Zakopane gewonnen. Der Norweger fing den polnischen Lokalfavoriten und Halbzeitführenden Dawid Kubacki (-1,1 Pkt.) ab und gab auch Stefan Kraft (-9,2) das Nachsehen. Der Salzburger führte eine starke ÖSV-Mannschaft an: Jan Hörl (5.), Daniel Tschofenig (9.) und Clemens Aigner (10.) landeten ebenfalls in den Top-Ten.