20-Jähriger stürzte von Balkon - Lebensgefahr .

Ein 20-jähriger Grazer ist am Samstag gegen 3.30 Uhr von seinem Balkon gestürzt und hat sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Er schwebe weiter in Lebensgefahr und bleibe vorerst auf der Intensivstation im Landeskrankenhaus Graz, hieß es auf APA-Anfrage am Nachmittag. Den behandelnden Ärzten zufolge müsse man die nächsten Tage abwarten, um zu sehen, wie sich der Patient entwickelt.