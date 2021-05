Die Staatsanwaltschaft hat den Leichnam bereits zur Beerdigung freigegeben. Laut Polizei dürfte die Frau in der Nacht verwirrt gewesen und am Grundstück des Wohnhauses herumgeirrt sein. Dabei dürfte sie in den Pool gestürzt und ertrunken sein. Wiederbelebungsmaßnahmen in der Früh blieben erfolglos.