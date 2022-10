Graz Auto krachte bei Unfall in Gastgarten

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Der Lenker des Autos war zu schnell unterwegs Foto: APA/ANNA STOCKHAMMER

E in Pkw ist am späten Samstagnachmittag am Rande der Grazer Innenstadt gegen einen Baum und einen Gastgarten gefahren, dabei wurde eine Frau (53) schwer verletzt, teilte die Landespolizeidirektion mit. Die Polizei stellte rasch fest, dass es sich um einen Unfall handelte. Der Lenker (22) des Autos - mit anderen Teil einer Hochzeitsgesellschaft - war zu schnell von der Girardigasse in den Opernring eingebogen und hatte die Kontrolle über den Wagen verloren.