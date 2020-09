Der 77-Jährige dürfte sich im toten Winkel des Schwerfahrzeugs befunden haben, als dessen Fahrer abbiegen wollte. Der Verunglückte wurde ins LKH Graz gebracht, wie die Landespolizeidirektion am Freitag mitteilte.

Der Steirer hatte laut einem Zeugen mit seinem Fahrrad offenbar an einem an einer Kreuzung haltenden Lkw vorbeifahren wollen. Als die Verkehrsampel auf Grünlicht schaltete, fuhr der 41-Jährige aus dem niederösterreichischen Bezirk Amstetten mit seinem Lkw an, um nach links abzubiegen. Dabei kam es laut Angaben eines Zeugen zu einer Kollision.