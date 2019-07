Bub nach Badeunfall erfolgreich reanimiert .

Ein Fünfjähriger ist am Donnerstagnachmittag nach einem Badeunfall in Graz von einem zufällig anwesenden Notarzt erfolgreich reanimiert worden. Der Kleine war im Kinderbecken des Stukitzbades mit dem Kopf nach unten im Wasser getrieben. Eine Frau bemerkte dies und barg den Kleinen. Der Bub wurde vorsorglich in die Kinderklinik des LKH gebracht, wie die Landespolizeidirektion am Freitag mitteilte.