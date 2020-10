Drei Tote und eine Verletzte bei Autounfall .

Zwei Männer und eine Frau im Alter von 21 bis 30 Jahren sind in der Nacht auf Samstag im Ortsteil Laa in Premstätten (Bezirk Graz-Umgebung) bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Eine 27-jährige Insassin konnte noch von anderen Verkehrsteilnehmern aus dem Wrack gerettet werden, ehe dieses in Flammen aufging. Sie wurde im UKH Graz notoperiert, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.