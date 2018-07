Drei Verhandlungstage lang gab es im Bereich des Schwurgerichtssaals keinerlei Mobilfunkempfang für Handys, Laptops, Tablets oder ähnliche Geräte. Eigentlich hätte der Störsender, mit dem das Gericht unerlaubte Kommunikation nach außen unterbinden wollte, bereits am dritten Verhandlungstag wieder außer Betrieb sein sollen, erklärte Gerichtspräsidentin Caroline List gegenüber der APA.

In der Aussendung der Pressestelle vor dem Prozess hieß es noch, die Verwendung elektronischer Geräte im Verhandlungssaal sei verboten - wie sich zeigte, hatten sich bis zum dritten Tag nur die Journalisten an die Vorgaben gehalten. Einige Zuhörer hatten ihre Laptops und Tablets sehr wohl in Betrieb, was aber niemanden zu kümmern schien. Penibel wurde aber darauf geachtet, dass Journalisten ihre Handys ausschalten.

Für den vierten Verhandlungstag war die Fortsetzung der Befragung der 17 Beschuldigten vorgesehen. Mehr als die Hälfte war bereits gehört worden, außerdem ein Zeuge.