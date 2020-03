Prozess um Kindes-Weglegung in Garage .

Eine Weststeirerin hat sich am Mittwoch im Grazer Straflandesgericht wegen des Verbrechens der Aussetzung verantworten müssen. Der Frau wurde vorgeworfen, im Dezember vergangenen Jahres ihr Baby nach der Geburt in der Tiefgarage des LKH Graz weggelegt zu haben. Als das Neugeborene gefunden wurde, war es stark unterkühlt und in Lebensgefahr, konnte aber gerettet werden.