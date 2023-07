Diebstahl Grazer stahl Frauenbademode und -unterwäsche aus Gärten

Mann stahl zum Trocknen aufgehängte Damenbademode und -unterwäsche Foto: APA/THEMENBILD

Werbung

E in 24-Jähriger soll vorwiegend im Grazer Bezirk Gösting Damenbademode und Damenunterwäsche aus Gärten gestohlen haben. Dabei soll er über Zäune geklettert sein, um sich die zum Trocknen aufgehängte Wäsche zu holen. Der Grazer wurde am Mittwoch gegen 4.00 Uhr auf frischer Tat ertappt, hieß es in einer Aussendung der Polizei am Donnerstag. Bei einer Hausdurchsuchung am Wohnort des Verdächtigen fanden die Beamten schließlich rund 150 Stück Bademode und Unterwäsche von Frauen.

Es gebe laut Polizei Hinweise darauf, dass der Verdächtige an einer psychischen Erkrankung leide. Die Polizeiinspektion Wienerstraße bittet nun um Hinweise von Opfern unter der Telefonnummer 059/133 65 94 100.