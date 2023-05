Luftfahrt Greenpeace-Report - 227 Privatflugzeuge in Österreich

E in Greenpeace-Report hat zum ersten Mal die österreichische Privatjet-Branche näher untersucht. Demnach sind derzeit sind 227 aktive Privatflugzeuge in Österreich gemeldet. Diese verursachten in den vergangnen vier Jahren insgesamt mindestens 407.000 Tonnen CO2-Emissionen, flogen rund 96 Millionen Kilometer und umkreisten somit 2.399 Mal die Erde, kritisierte die NGO in einer Aussendung.