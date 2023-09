Greenpeace suchte im Supermarkt nach nachhaltigen Spaghetti

"Am besten für die Umwelt sind Spaghetti in Bio-Qualität nach italienischer Art ohne Ei. Sie sind klimaschonend und Spritzmittel wie Glyphosat sind hier verboten", sagt Melanie Ebner, Landwirtschaftssprecherin bei Greenpeace. 95 Prozent aller gecheckten Nudeln fehlte aber eines oder mehrere von drei Kriterien für die Nachhaltigkeit: Am besten für die Umwelt sind laut Greenpeace demnach Spaghetti in Bio-Qualität nach italienischer Art ohne Ei.

Der Marktcheck ergab, dass etwa drei Viertel der Spaghetti in den Regalen traditionell ohne Eier hergestellt wurden. Tierische Produkte belasten das Klima stärker, gab die Umweltschutzorganisation zu bedenken, "so hat ein Kilogramm Nudeln einen CO2-Fußabdruck von 0,8 Kilogramm CO2-Äquivalenten, ein Kilogramm Eier dagegen von drei Kilogramm CO2-Äquivalenten", hieß es dazu.

Auch das Herbizid Glyphosat wurde auf manchen Nudeln gefunden, eine in Österreich nicht zugelassene Anwendung. Jedoch kommt die Hauptzutat Hartweizengrieß bei rund 35 Prozent der Spaghetti aus Österreich, mehrheitlich wird aus der EU, aber auch aus Nicht-EU-Ländern wie Kanada importiert. Getestet wurden drei Bio-Produkte und 27 herkömmliche Spaghetti-Artikel aus dem Lebensmitteleinzelhandel und den größten österreichischen Großmärkten. In zwei der konventionellen Nudeln wurde etwas nachgewiesen, jedoch mit Konzentrationen von 0,048 mg/kg und 0,032 Glyphosat/Kilogramm Spaghetti "und damit weit unter dem sehr hohen EU-Grenzwert für Glyphosat in Weizen von 10 mg Glyphosat pro Kilogramm, der aber als zu niedrig angesetzt kritisiert wurde.

