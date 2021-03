Bis zu 90 Drohnen sollen Grenzen überwachen .

Das Innenministerium will die Zahl der zur Grenzüberwachung verwendeten Drohnen aufstocken. Zu den seit dem Vorjahr eingesetzten ferngesteuerten Fluggeräten sollen bis zum Sommer 23 dazukommen, bis 2023 ist dann eine Aufstockung auf insgesamt 90 Stück geplant, sagte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) in einer Aussendung am Wochenende. Kosten soll das rund zwei Millionen Euro.