Eva Kaili Griechische Vize-Präsidentin des EU-Parlaments festgenommen

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Im Zuge der Ermittlungen wegen mutmaßlicher Korruption durch Katar Foto: APA/AFP/dpa

I m Zuge der Ermittlungen wegen mutmaßlicher Korruption durch Katar ist nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP die griechische Abgeordnete und Vizepräsidentin des EU-Parlaments Eva Kaili festgenommen worden. Kaili sei am Freitagabend in Brüssel festgenommen worden und werde nun von der Polizei befragt, verlautete aus mit dem Fall vertrauten Kreisen. Zuvor hatte es im Zuge der Ermittlungen bereits vier Festnahmen in der belgischen Hauptstadt gegeben.