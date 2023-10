Verkehrsinfo Grippewelle zwingt Linzer Öffis zu Sonderfahrplan

Viele Mitarbeitende sind im Krankenstand Foto: APA/THEMENBILD

W eil durch die aktuelle Grippewelle so viele Mitarbeiter im Krankenstand sind, stellen die Linz Linien ab Mittwoch den Öffi-Verkehr in der oö. Landeshauptstadt auf einen Sonderfahrplan um. Der Schul- und Berufsverkehr bleibe weitestgehend unberührt, teilte das Unternehmen am Dienstag mit, aber in den Nebenzeiten werden die Intervalle bei Bussen und Straßenbahnen gedehnt.