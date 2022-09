Ursache ungeklärt Großbrand in Salzburger Schlachthof

Giftiges Ammoniak drohte auszutreten Foto: APA/THEMENBILD

I n einem Schlachthof in der Salzburger Gemeinde Bergheim ist in der Nacht auf Sonntag aus noch ungeklärter Ursache ein Großbrand ausgebrochen. 120 Einsatzkräfte der Freiwilligen und Berufsfeuerwehr beteiligen sich mit vereinten Kräften seit den frühen Morgenstunden an der Bekämpfung des Brandes. Ein zwischenzeitlich befürchteter Austritt giftigen Ammoniaks aus der Kühlanlage am Dach wurde vorerst verhindert, wie die Stadt Sonntagfrüh in einer Aussendung verlauten ließ.