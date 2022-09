Großbritannien Glockengeläut und Böllerschüsse im Gedenken an die Queen

Trauer um die verstorbene britische Königin Foto: APA/dpa

I n Großbritannien sind nach dem Tod von Königin Elizabeth II. am Freitag zahlreiche offizielle Trauerbekundungen geplant. An der St. Paul's-Kathedrale und der Westminster Abbey in London sowie an Schloss Windsor rund 40 Kilometer westlich von London, wo die Queen zuletzt überwiegend lebte, sollen zu Mittag die Glocken läuten. Im Hyde Park soll es danach Kanonen-Salutschüsse geben.