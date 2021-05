Das vermeldete die Tageszeitung "The Sun" am Montag aus Mosleys englischer Heimat. Mosley war selbst Rennfahrer, ehe er ab 1993 die Geschicke der FIA leitete und in dieser Funktion auch - im Zusammenspiel mit Bernie Ecclestone - maßgeblich die Formel 1 prägte. 2009 wurde er von dem Franzosen Jean Todt an der Spitze der Organisation abgelöst.