Großbritannien Londoner Polizei "bereut" Festnahmen bei Krönung

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Premier Sunak verteidigt umstrittene neue Gesetzgebung Foto: APA/dpa

N ach scharfer Kritik an der Festnahme mehrerer Monarchie-Gegner am Rande der Krönung von König Charles III. hat sich die Londoner Polizei selbstkritisch gezeigt. Die Behörde betonte, sie "bereue", dass sechs Personen dadurch nicht an Protesten hätten teilnehmen können. Die Betroffenen müssten keine Konsequenzen mehr fürchten. Der britische Premierminister Rishi Sunak verteidigte hingegen die neue, umstrittene Gesetzgebung, auf deren Grundlage die Festnahmen erfolgt waren.