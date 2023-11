Staatsoberhaupt Großbritannien will künftige Generationen rauchfrei machen

Charles verliest Programm der konservativen Regierung Foto: APA/dpa

M it strikten Anti-Tabak-Gesetzen will Großbritannien künftige Generationen "rauchfrei" machen. Bei der traditionellen Parlamentseröffnung in London kündigte König Charles III. am Dienstag im Namen von Premier Rishi Sunak an, die Regierung werde "Gesetzgebung einführen, um eine rauchfreie Generation zu schaffen". Die Pläne sollen sicherstellen, dass Kinder und Jugendliche, die heuer 14 werden, nie legal Zigaretten erwerben dürfen. Vorbild sind ähnliche Regeln in Neuseeland.