Bachmann-Preis geht an Tanja Maljartschuk .

Tanja Maljartschuk ist am Sonntagvormittag im ORF-Theater Klagenfurt mit dem 42. Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet worden. Die in Wien lebende Ukrainerin siegte im Stechen bei der öffentlichen Jury-Abstimmung gegen Bov Bjerg und Raphaela Edelbauer. Maljartschuk ist damit die Nachfolgerin des Steirers Ferdinand Schmalz, an den die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung im Vorjahr gegangen war.