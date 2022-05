Große Pläne Musk will Umsatz von Twitter angeblich verfünffachen

Elon Musk hat auch mit Twitter große Pläne Foto: APA/Reuters

T esla-Chef Elon Musk will den Umsatz von Twitter einem Zeitungsbericht zufolge deutlich hochschrauben. Er plane bis 2028 einen jährlichen Umsatz von 26,4 Milliarden Dollar (24,98 Mrd. Euro) nach fünf Milliarden Dollar im vergangenen Jahr, berichtete die "New York Times" am Freitag unter Berufung auf Unterlagen für Investoren.