20 Jahre ist es her, dass Wolfgang Ambros, Rainhard Fendrich und Georg Danzer sich dazu entschlossen „Austria 3“ zu gründen. Mit dabei Uli Bäer, Gary Lux, Harry Stampfer und Harald Fendrich, die die drei Austropopper musikalisch unter die Arme griffen. Jene vier Herren waren es auch, die das Open Air am Purkersdorfer Hauptplatz als „Wir 4“ eröffneten.

Nach ein paar Nummern stieß Wolfgang Ambros zu ihnen auf die Bühne. Sie spielten „Respekt“ ein Lied, dass die Band gemeinsam mit Ambros 2014 einspielte. Es passte auch zu den politischen Geschehnissen, rund um Ambros, wie er auch selbst anmerkte. „Den Respekt, habe ich in den letzten Wochen ein wenig vermisst“, sagt er ins Mikro, ehe er loslegt.

Erinnerungen rühren zu Tränen und Freude

Es folgen noch Hits wie „I am from Austria“ und „Da Hofa“. Dem einen oder treibt es die Tränen der Rührung in die Augen, als Danzers „Lass mi amoi no d’Sunn aufgeh sehn“ gespielt wird.

Nach vier Liedern ist Schluss, ehe die Zuschauer noch eine Zugabe fordern. Ambros lässt sich nicht zweimal bitten und legt noch nach. Als die Fans dann noch „Schifoan“ mit Sprechchören einfordern, erfüllt ihnen Ambros auch diesen Wunsch.

Doch damit war es das noch lange nicht am Hauptplatz, denn der groß angekündigte Hauptakt mit Suzi Quatro stand noch bevor.

Zwar wurde der eine oder andere bange Blick in den wolkenverhangenen Himmel gerichtet, doch der große Regenguss blieb aus. „Das ist das Glück der Tüchtigen“, ist sich Organisator Niki Neunteufel sicher.

Quatro sprang auf die Bühne und legte los. Sie zeigte mit jedem Anschlag an ihrer Bass-Gitarre, dass sie die „Queen of Glamrock“ ist. Sie blieb auch von den Hits her nichts schuldig. Spielte „Stumblin’ in“, „Can the can“ und „She is in love with you“.

Als Quatro dann noch eine Coverversion vom Eagles-Song „Desperado“ spielt, liegen sich einige Zuseher in den Armen. Mit einem „Thank you“, verabschiedet sich Suzi Quatro von den Fans und ein wunderbarer Abend am Purkersdorfer Hauptplatz geht zu Ende.

Kaum war der letzte Ton verklungen, setzte auch der Regen ein.