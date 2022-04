Große Zerstörung Immer mehr Opfer bei Unwetter-Katastrophe in Südafrika

Große Zerstörungen in Südafrika nach dem Unwetter: mehr Regen erwartet Foto: APA/dpa

S üdafrika befindet sich im Schock. Mindestens 395 Menschen sind diese Woche in der schlimmsten in dem Kap-Staat aufgezeichneten Unwetter-Katastrophe gestorben. In der Küstenprovinz KwaZulu-Natal wurde verzweifelt nach Vermissten gesucht; die Aufräumarbeiten haben gerade begonnen. Und es gab erneut schlechte Nachrichten: Am Osterwochenende wurden erneut heftige Regenfälle erwartet. Auch die benachbarten Ost- und Nordkap Provinzen sind in höchster Alarmbereitschaft.