13-Jähriger spielte im Wald Krieg .

Ein 13-Jähriger, der im Militäroutfit und mit einer Spielzeugwaffe im Wald alleine Krieg gespielt hatte, hat am Dienstagabend in Linz einen großen Polizeieinsatz ausgelöst: 14 Streifen umstellten das Areal, unterstützt von einem Hubschrauber. Denn mehrere Leute hatten bei der Exekutive angerufen und gemeldet, dass in dem Gebiet ein Soldat in Tarnkleidung und mit einem Gewehr unterwegs sei.