Ukraine-Benefizkonzert im Wiener Happel-Stadion ausverkauft

Nova-Rock-Veranstalter Ewald Tatar hatte das Event vergangene Woche als Reaktion auf den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine angekündigt. Die Tickets wurden zum symbolträchtigen Preis von 19,91 Euro verkauft - als Hinweis auf das Jahr 1991, in dem die Ukraine unabhängig wurde. Sämtliche Einnahmen gehen an die Volkshilfe und "Nachbar in Not".

Das musikalische Programm bestreiten Acts wie Wanda, Bilderbuch, Seiler & Speer, Pizzera & Jaus, Mathea, Yung Hurn oder Turbobier. Als krönender Abschluss ist ein Auftritt von Kurt Ostbahn geplant. Die einzelnen Darbietungen sollen rund 20 bis 30 Minuten dauern. Angesichts der Coronapandemie erhofft man sich von den Besuchern "maximale Eigenverantwortung" und bittet, nur unter Einhaltung der 3G-Regelung zum Benefizkonzert zu kommen.

Weitere Infos zu Benefizkonzert unter www.facebook.com/events/751527472899703/