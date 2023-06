Wr. Neustadt: Pflege- & Betreuungszentrum feierte 20-jähriges Bestehen

Aktuell werden im NÖ Pflege- und Betreuungszentrum Wiener Neustadt 164 Personen betreut. Neben der geriatrischen Pflege bietet das Pflege- und Betreuungszentrum Wiener Neustadt auch Sonderpflegeformen, wie die Betreuung von Wachkoma- und Hospizpatienten an. Tages-, Kurzzeit- und Übergangspflege sind weitere Angebote des Hauses. Am vergangenen Samstag wurde nun das 20-jährige Jubiläum des Neubaus in Wr. Neustadt gefeiert.

„Ich fühle mich dem Pflege- und Betreuungszentrum Wiener Neustadt sehr verbunden, da ich hier schon oft zu Besuch war. Ganz besonders freut mich, dass hier Innovationen, wie beispielsweise der Einsatz von Virtual Reality Brillen, zur Steigerung der Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner genutzt werden. Daher möchte ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz herzlich danken für das tägliche Engagement und den Einsatz für unsere Bewohnerinnen und Bewohner, die sich hier richtig wohl fühlen“, bedankte sich ÖVP-Landesrätin Teschl-Hofmeister und hob besonders den innovativen Zugang in der Pflege- und Betreuung hervor.

Das Jubiläumsfest bot neben kulinarischen Schmankerl und kühlen Getränken ein umfassendes Rahmenprogramm für BewohnerInnen, MitarbeiterInnen, Ehrenamtlichen und Angehörigen. Für ein besonderes Highlight sorgte eine Olympiade, bei welcher BewohnerInnen gemeinsam mit MitarbeiterInnen, Ehrenamtlichen und Angehörigen verschiedenste Stationen bewältigten. Außerdem bleiben die Streicheleinheiten der Alpakas im Garten, die lustigen Schnappschüsse in der Fotobox und die Vorführung der Suchhundestaffel des Roten Kreuzes Niederösterreich in Erinnerung.