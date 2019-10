Das Opfer wurde schwer verletzt nach Linz ins Spital geflogen. Eine Alarmfahndung war am Abend laut Polizei OÖ noch am Laufen. Der mutmaßliche Täter dürfte laut ersten Informationen der Polizei nicht in der Unterkunft gelebt haben.

Warum er mit einem Messer auf den Betreuer losgegangen ist, war vorerst noch unklar. Der Verdächtige konnte nach dem Angriff flüchten, am Abend lief eine Großfahndung im Grenzgebiet zu Tschechien, bei der auch ein Hubschrauber im Einsatz war.