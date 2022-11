Großprojekt Behörde besiegelt Ende von Tiroler Gletscher-Ehe

Das Großprojekt ist nun endgültig vom Tisch Foto: APA

D as Ende der sogenannten Tiroler "Gletscher-Ehe" ist nun von der Behörde per Bescheid endgültig besiegelt worden. Der Antrag über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für den Zusammenschluss der Gletscherskigebiete Ötztal und Pitztal wurde "wegen Mangelhaftigkeit der Unterlagen zurückgewiesen", hieß es in dem Bescheid, der den Projektwerbern Ende der vergangenen Woche zugestellt worden war.